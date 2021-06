Braga, Aveiro e Lisboa no caminho alemão para mostrar que “Portugal faz sentido”

"Portugal Makes Sense". É este o mote da presença portuguesa na edição de 2022 da Hannover Messe, considerada a maior feira industrial a nível mundial, que vai estar focada nas áreas de produtos e componentes de engenharia, soluções de energia e ecossistemas digitais.

Com o objetivo de preparar a participação das empresas portuguesas no certame do próximo ano, em que Portugal terá o estatuto de "país parceiro", a AICEP vai realizar três "workshops" em Braga, Aveiro e Lisboa, em colaboração com a associação dos industriais de metalurgia e metalomecânica (AIMMAP) e a CCILA - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã.

Leia Também Do uso de água às mulheres na gestão. Altri traça metas sustentáveis

Gratuitos e presenciais, estes encontros vão ter a participação da responsável da Unidade de Missão Hannover Messe 2022 da AICEP, Maria Manuel Aires Serrano, do diretor de relações internacionais da feira germânica, Marco Siebert, do presidente da CCILA, Miguel Leichsenring-Franco, e ainda da diretora-geral da AIMMAP, Mafalda Gramaxo.

Leia Também Produção industrial portuguesa dispara 38% em abril mas fica aquém da Europa

Numa nota à imprensa, a agência pública liderada por Luís Castro Henriques destaca a oferta nacional em "clusters de excelência" como os setores dos equipamentos e da metalomecânica, da mobilidade, dos setores automóvel e aeronáutico, dos têxteis e plásticos técnicos, dos moldes, das tecnologias de produção e das energias renováveis.

O primeiro "workshop" arranca já esta tarde (15:00 – 18:00) no Pequeno Auditório do Altice Forum Braga e prossegue na manhã de quinta-feira, 17 de junho (9:30 – 12:30) nas instalações da AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro. Termina no dia seguinte (e no mesmo horário) no Pólo Tecnológico de Lisboa.

Leia Também Empresas aproveitaram pandemia para ganhar quota

Considerada a feira que serve de farol à indústria alemã, embora 40% dos visitantes sejam estrangeiros, a Hannover Messe é também um fórum de debate das tendências futuras da indústria. Recebeu cerca de 6.500 expositores e 215 mil visitantes na última edição presencial, realizada em 2019, contabilizando a organização que dois terços estavam envolvidos em decisões de investimento.