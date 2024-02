Profissão dos pais é o que mais pesa na desigualdade de oportunidades

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aprofissão dos pais, com reflexo no nível de recursos que os pais podem dedicar aos filhos para garantirem que estes têm maiores possibilidades, é o principal fator que em Portugal contribui para a desigualdade de oportunidades, que permanece das mais elevadas na União Europeia e acima da média do bloco.





...