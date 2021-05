Programas regionais financiam 300 milhões previstos para ciclovias

O Plano Nacional de Investimentos prevê a alocação de 300 milhões de euros para a construção de ciclovias, que "estarão no próximo orçamento plurianual e nos programas operacionais regionais", revelou esta quarta-feira o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, em entrevista ao Público.



O governante refere que o Executivo está a "preparar o suporte financeiro" para a construção das infraestruturas em conjunto com as cinco comissões de coordenação regional. Para Eduardo Pinheiro, "estas matérias devem estar integradas nos instrumentos de gestão territorial e têm de ter maturidade para que, quando as verbas estiverem disponíveis, as autarquias tenham condições para avançar com os projectos".



Eduardo Pinheiro apela aos municípios para que "ultrapassem" a ambição do Governo sobre este tema.





Na mesma entrevista, Eduardo Pinheiro adianta que "nos próximos dois exercícios orçamentais" o Governo deverá criar incentivos fiscais ao uso diário de bicicleta. "É uma questão de equivalência. E até pode ajudar a uma valorização social de uma forma de transporte que ainda é vista como sendo menor", refere.





O secretário de Estado revela também que em junho, o Governo irá reavaliar as receitas do Fundo Ambiental e, "havendo folga", poderá ser reforçada a verba destinada a financiar a comparticipação de bicicletas elétricas, que este ano foi de um milhão de euros e já esgotou. "As pessoas devem continuar a entregar candidaturas, porque a nossa intenção é aumentar consideravelmente a verba alocada", afirma Eduardo Pinheiro.