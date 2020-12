Proibir coligações negativas no OE? Só com revisão constitucional

A aprovação de diversas alterações à proposta de Orçamento do Estado para 2021 à revelia do Governo foram dramatizadas pelo PS e pelo ministro das Finanças, que acusaram os partidos de irresponsabilidade orçamental, alertando para o risco de desvirtuamento do documento. Entre as principais coligações negativas destacou-se a suspensão da transferência para o Novo Banco de 476 milhões de euros.



