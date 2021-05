Propostas garantem teletrabalho a pais com filhos pequenos

Os trabalhadores com filhos até três anos que queiram solicitar à empresa para ficar em teletrabalho podem fazê-lo com a perspetiva de alguma estabilidade e as empresas terão de se preparar para isso. Os projetos dos partidos que têm condições para formar maioria – PS e PSD – não tocam num direito que, embora não seja absoluto, facilita o teletrabalho mesmo contra a vontade do empregador.





