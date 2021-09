PRR financia 14 milhões de euros para melhorar abastecimento de água no Algarve

Leia Também Algarve suspende pagamentos da água e avança com isenções de taxas

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) é a beneficiária de um aviso com dotação de 14 milhões de euros, ao abrigo da componente relativa à gestão hídrica do PRR, indica um comunicado do Ministério do Ambiente.De acordo com esta nota, este valor destina-se à melhoria do abastecimento de água no Algarve, mais especificamente às redes que tenham um elevado nível de perdas de água e "cuja substituição permita ganhos de eficiência operacional".Este aviso, é indicado, resulta da identificação das medidas prioritárias do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, num cenário de alterações climáticas e face ao crescente uso de água na região.As entidades gestoras de redes de abastecimento de água na região do Algarve poderão beneficiar de apoio a fundo perdido. "O financiamento será a 100% para a renovação e reabilitação e a melhoria da gestão operacional das redes de abastecimento que assegurem poupanças de água."