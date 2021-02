PRR: Sedes quer recuperação económica com ajudas financeiras e investimentos

"Os elevados níveis de incidência da pandemia, a lentidão na abertura da economia e dependência de setores (como o turismo) que registarão uma lenta recuperação, associados aos níveis elevados de endividamento da economia e do Estado, e às fragilidades que se anteveem em face do nível de moratórias e do previsível aumento do crédito malparado, não podem deixar nenhum português consciente indiferente", indicou, em comunicado, a associação.Neste sentido, a Sedes defendeu ser necessário alcançar a imunidade de grupo, através de uma campanha de vacinação, a adoção de uma estratégia de recuperação económica e resiliência social, "combinando ajudas financeiras, investimentos públicos e incentivos às empresas e famílias", bem como de reformas e políticas económicas que levem ao crescimento económico.A isto acresce assegurar que o crescimento económico é "social e territorialmente inclusivo", com o país dotado de infraestruturas e políticas que permitam responder a futuras crises.Assim, segundo a SEDES, terão que ser utilizados, "de forma eficiente", os fundos europeus."É necessário, antes de mais, ter consciência que o facto de se dispor de um montante de 50 a 60 mil milhões de euros de transferência oficiais para a década de 2021 a 2030, equivalente a 25%-30% do PIB de 2020, não significa que os rendimentos dos portugueses cresçam de forma a aproximarmo-nos da média da UE", apontou, sublinhando que isto exige políticas orientadas para o crescimento e reforço da competitividade.A associação referiu ainda que o programa de recuperação económica tem que ser baseado na recuperação da produtividade das empresas e no retorno dos trabalhadores, com setores como o turismo, hotelaria e restauração a receberem apoios por mais tempo.Já para os restantes setores, o Estado deverá disponibilizar os recursos para estender empréstimos, pagamento de impostos ou moratórias, evitando insolvências, notou.O programa de recuperação deverá ainda ter em conta o apoio à manutenção e expansão da capacidade instalada."O Plano de Recuperação e Resiliência em discussão pública não tem suficiente evidência de que responde às recomendações do Conselho Europeu sobre o Mecanismo dos Desequilíbrios Macroeconómicos, nem se apresenta orientado a uma estratégia de crescimento económico e de desenvolvimento da sociedade portuguesa. Nele não são percetíveis, nem uma visão estratégica ambiciosa para um crescimento robusto, nem medidas de política com fundamento técnico e científico suficientes", lamentou, apontando a digitalização como uma das políticas a seguir.No que concerne à política energética, a associação quer uma "transição justa e equilibrada", com planos de médio e longo prazo produzidos por um "sistema eficiente de planeamento do Estado", em cooperação com empresas e centros de investigação.A Sedes considerou também ser "crucial" assegurar um sistema de transparência, auditoria e controle de gastos, que impeça o desperdício de recursos."O país precisa de uma nova visão estratégica para a recuperação, que fortaleça as empresas e as instituições de forma a relançar o crescimento com metas ambiciosas através da modernização tecnológica e utilizando as melhores técnicas e as melhores práticas internacionais, para evitar uma nova crise financeira", concluiu.