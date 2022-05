PS e IL chumbam aumentos no Estado

Na primeira ronda de votações na especialidade do Orçamento do Estado, o PS chumbou a esmagadora maioria das propostas de alteração da oposição ao orçamento, incluindo as que previam aumentos intercalares na Função Pública e aumento do subsídio de refeição. O reforço de pessoal em entidades como a ACT, a ADSE, o INEM ou o Instituto de Registos e Notariados, proposto por diversos partidos, també

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...