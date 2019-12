O PS defendeu hoje não haver razões de "rutura" na votação do Orçamento do Estado para 2020 por parte de BE, PCP e Verdes uma vez que o documento "é de continuidade" das políticas da anterior legislatura.Em declarações aos jornalistas no parlamento, o vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia foi questionado se a proposta orçamental do Governo, entregue na segunda-feira, tem condições para ser aprovada, e salientou que o documento "é de continuidade das conquistas do que se fez na anterior legislatura e que foram suportadas no parlamento pelo PS, pelo PCP, pelo BE e pelo PEV"."Não nos parece que haja razões, visto que o Orçamento é de continuidade, para que surja alguma rutura do ponto de vista do que é a votação e a posição política de alguns partidos em relação ao orçamento, porque este orçamento não traz um único retrocesso em relação às conquistas que foram feitas na última legislatura", afirmou.