PSD descontente com "orçamento de continuidade pelas más razões"

Afonso Oliveira apresentou a reação preliminar do PSD à proposta de Orçamento do Governo. O deputado social-democrata considera tratar-se de um "orçamento de continuidade pelas más razões".

Ainda que preliminar e à espera de uma avaliação mais cuidada da proposta de Orçamento do Estado para 2020, o PSD adiantou já uma primeira opinião negativa sobre o documento.



Pela voz do deputado Afonso Oliveira, os sociais-democratas sustentam que o documento ontem entregue por Mário Centeno no Parlamento, e hoje apresentado pelo ministro das Finanças, "traduz claramente uma diferença absoluta" na forma como o PSD encararia o Orçamento do Estado (OE).





"Mais uma vez, o OE reflete uma previsão de investimento público nas várias áreas que é sensivelmente igual ao que previa para 2019, ano que não concretizou grande parte do investimento. Portanto, demonstra mais uma vez uma continuidade na capacidade de prever investimento e de não o fazer", defendeu o vice-presidente da bancada parlamentar social-democrata com os pelouros de Economia e Finanças.