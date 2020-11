PS propõe mais 4 euros por dia para operários expostos a riscos

O PS quer deixar ao critério dos órgãos executivos das autarquias locais - sob proposta do presidente da câmara, presidente da junta ou dirigente máximo do serviço - a definição de “quais são as funções que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade”, depois de ouvidos os sindicatos e o serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho.

PS propõe mais 4 euros por dia para operários expostos a riscos









