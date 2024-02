PS quer aumento de pensões a depender da massa salarial

A fórmula de atualização das pensões é para cumprir, protegendo as mais baixas, diz o programa eleitoral do PS. Que abre a porta ao “aperfeiçoamento” da fórmula, deixando-a também dependente da evolução da massa salarial. Tecnologia, capital, e empresas com recibos verdes podem ser chamados a contribuir mais.

