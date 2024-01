PS vai usar congresso para reinventar união da era Costa

Mais de dois anos depois do último congresso e após nove anos de liderança de António Costa, muito mudou na vida do Partido Socialista. No congresso de 2021, Pedro Nuno entrava e saía calado, dizia, por andar a “falar demais” e José Luís Carneiro era secretário-geral adjunto e via a liderança de Costa como uma “garantia de futuro” para os portugueses.





