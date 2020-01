PSD anuncia voto contra o Orçamento do Estado

O Orçamento do Estado vai enfrentar a oposição do PSD, anunciou Rui Rio.

O líder dos sociais-democratas, Rui Rio, anunciou que o partido que dirige vai votar contra o Orçamento do Estado apresentado pelo Governo para 2020, tal como já havia indiciado. Rio diz que o voto contra se baseia em argumentos "sólidos".





"Um voto contra tem de ser sustentado, não votar contra por votar. O voto contra do PSD tem argumentos e sólidos", afirmou Rui Rio, no encerramento das jornadas parlamentares que o PSD realizou na Assembleia da República. O discurso começou com acusações da falta de estratégia que vê no Orçamento apresentado pelo Governo de António Costa.



A proposta de Orçamento do Estado para 2020 será votada na generalidade na sexta-feira - não tendo ainda viabilização garantida -, na véspera das eleições diretas para a liderança do PSD, que Rio disputa com o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o atual vice-presidente da Câmara de Cascais Miguel Pinto Luz.