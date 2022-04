PSD: "É chegada a hora de abrir um novo ciclo político", diz Montenegro

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro defendeu esta quarta-feira que "é chegada a hora de abrir um novo ciclo político, de renovação e abertura, de ambição e de esperança", dizendo que com o socialismo "Portugal está a caminho da cauda da Europa"."Portugal precisa da nossa ação, reclama uma oposição determinada e uma alternativa corajosa", disse, na apresentação da sua candidatura à liderança do PSD, na sede nacional, com o 'slogan' "Acreditar", com a letra T substituído pela tradicional seta laranja do PSD.Marcaram presença a militante 'número dois' do partido, Conceição Monteiro, e a antiga presidente da Assembleia da República Assunção Esteves.O atual e anterior diretor de campanha (em 2020), Carlos Coelho e Pedro Alves, o atual e anterior coordenadores da moção, Joaquim Sarmento e Pedro Duarte, estiveram também na apresentação, tal como outros apoiantes como a antiga líder da JSD Margarida Balseiro Lopes, o antigo líder parlamentar Hugo Soares, António Leitão Amaro ou Pedro Reis.