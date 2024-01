Quanto vale ainda o Fórum Económico de Davos?

Elite mundial está reunida nos Alpes suíços para “reconstruir a confiança” no futuro, nas sociedades e entre as nações. Especialistas ouvidos pelo Negócios dividem-se em relação à relevância da cimeira e desconfiam do tema escolhido. Decisão do Governo de não ir entendida como oportuna, uma vez que está em gestão.

