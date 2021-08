Quase 7 mil milhões de euros da "bazuca" a caminho da contratualização

Quase sete mil milhões de euros dos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estão praticamente contratualizados, segundo escreve o Expresso na sua edição desta sexta-feira, 6 de agosto.O Governo anunciou ontem que 15% do PRR está já contratualizado , mas garantiu ao semanário que, contando com os investimentos cujos contratos só faltam contratualizar, cerca de 42% estão atribuídos, o equivalente a 6.955 milhões de euros.

a unidade de missão Recuperar Portugal, que gere as verbas do PRR na dependência do Ministério do Planeamento, já contratualizara 2.490 milhões de euros com diversos promotores.

Leia Também Governo anuncia que 15% do PRR já está contratualizado

Este total equivalente a 15% do PRR, sobretudo no domínio da resiliência social, económica e territorial (cerca de 1,6 mil milhões de euros), mas também da transição digital (500 milhões) e da transição climática (300 milhões).Depois de esta semana Portugal ter r ecebido a fatia de pré-financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência , o Governo reuniu-se esta quinta-feira com a Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do PRR, que é liderada por Costa Silva, autor da Visão Estratégica.