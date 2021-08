Primeiros milhões do PRR já chegaram a Portugal

Portugal já pode começar a gastar os primeiros milhões do ansiado Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Através de comunicado, a Comissão Europeia informa ter já desembolsado esta terça-feira 2,2 mil milhões de euros da fatia de pré-financiamento do PRR.



"Portugal é um dos primeiros países a receber um pagamento de pré-financiamento ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR). Este pagamento contribuirá para lançar a aplicação das medidas essenciais em matéria de investimento e de reforma delineadas no plano de recuperação e resiliência de Portugal", pode ainda ler-se na nota divulgada por Bruxelas.



O órgão executivo da União Europeia refere ainda que irá desbloquear novas tranches "em função do ritmo de execução dos investimentos e reformas descritos nesse plano". Como foi já avançado pelo Negócios, a próxima verba do PRR poderá ser libertada entre dezembro e janeiro próximos.





Portugal tem direito a um total de 16,6 mil milhões de euros, 13,9 mil milhões relativos a subvenções a fundo perdido e 2,7 mil milhões referentes a empréstimos em condições favoráveis. Recorde-se que à componente de empréstimos poderão ainda somar-se 2,3 mil milhões de euros a que o país tentará aceder de forma condicional, isto é, se tal verba for considerada necessária para reforçar os capitais próprios das empresas via Banco de Fomento, uma decisão que terá de ser tomada pelas autoridades nacionais até 2023.





ste pagamento contribuirá para lançar a aplicação das medidas essenciais em matéria de investimento e de reforma delineadas no plano de recuperação e resiliência de Portugal", no entanto parte do dinheiro agora libertado foi já investido uma vez que são elegíveis para o PRR as despesas feitas ao nível nacional no combate à crise pandémica desde a sua eclosão, em fevereiro do ano passado.



A Comissão Europeia realça que "eAlém de Portugal, Luxemburgo (12,1 mil milhões de euros) e Bélgica (770 milhões de euros) também surgem no grupo de países a receberem primeiro os primeiros cheques ao abrigo do Próxima Geração UE (Next Generation EU), o programa que absorve a fatia de leão do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR). O MRR, escreve a Comissão, "disponibilizará 723,8 mil milhões de euros (a preços correntes) para apoiar investimentos e reformas em todos os Estados-membros".(Notícia em atualização)