Quase dez mil casos por dia em crianças e jovens após reabertura das escolas

A reabertura das escolas, após as férias do Natal, está a ser marcada pela escalada do número de casos Covid-19. Segundo o Público, na última semana, entre 10 e 19 de janeiro, houve 88.633 casos nas faixas etárias dos 0 aos 9 anos e dos 10 aos 19 anos.



São crianças em idade escolar e estes números correspondem a cerca de 9.848 casos por dia. "Ao contrário do que algumas pessoas dizem de que não há transmissão nas escolas, o resultado está à vista", diz, ao Público, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes.

De acordo com as contas do Público, entre as crianças em idade escolar, na última semana, o grupo etário que registou o maior aumento no número de casos Covid-19, foi o dos zero aos nove anos, com mais 41.934 casos, o que corresponde a uma subida de 37%. Já a faixa etária dos dez aos 19 anos contabilizou, nos últimos nove dias, 46.699 infectados (um aumento de 26%), segundo as contas do jornal que foram baseadas nos dados divulgados diariamente pela Direcção-Geral da Saúde.

O mesmo balanço é feito esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias que escreve que as "infeções em crianças triplicaram na primeira semana de aulas". "Em 15 dias, casos até aos 11 anos são equivalentes aos registados em cinco meses e meio de 2021", escreve o jornal.