Reciclar garrafas de plástico paga viagens de metro e bus em Roma

A autarquia de Roma quer promover a reciclagem de plásticos, e em simultâneo retirá-los das ruas, e lançou um programa em que reciclar dá direito a descontos nos bilhetes do metropolitano e do autocarro.





Lançado em julho último e em período experimental durante 12 meses, o programa "+ Ricicli + Viaggi" atribui cinco cêntimos de desconto nos bilhetes de transportes por cada garrafa de plástico reciclada. Tendo em conta que cada bilhete do metro custa 1,5 euros, basta reciclar 30 garrafas para fazer a viagem sem gastar dinheiro.





No âmbito deste programa, foram instaladas máquinas para depositar plásticos nas estações de metro de San Giovanni, Pirâmide e Cipro, sendo ainda necessária a instalação das "apps" myCicero e Tabnet para beneficiar do desconto concedido.





Estas "apps" criam um código de barras que é depois lido pelas máquinas recicladoras, seguindo-se o depósito das garrafas de plástico, valendo cada cinco cêntimos. O dinheiro acumulado pode depois ser usado para adquirir bilhetes.





Ainda em julho, aquando do lançamento do programa, o ministro italiano do Ambiente, Sergio Costa, lembrou que a partir de agora será possível trocar garrafas de plástico por bilhetes para o sistema de transporte públicos da capital transalpina.





Costa, que foi indicado para o governo pelo líder do Movimento 5 Estrelas, deixou ainda elogios à líder da câmara romana, Virginia Raggi, também do partido chefiado por Luigi Di Maio, pela iniciativa.