Regresso de público aos estádios na última jornada será só um teste

A realização de jogos de futebol com público na última jornada do campeonato nacional será apenas um teste e não configura um regresso do público aos estádios de futebol, afirmou esta quinta-feira a ministra de Estado e da Presidência.

Mariana Vieira da Silva, que falava aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros, salientou que será apenas um evento teste. "Não teríamos outra oportunidade que não fosse nesta última jornada, mas com as restrições que estão anunciadas, não pode ser visto com um regresso do público aos estádios", explicou.

Leia Também Só três concelhos e uma freguesia marcam passo no desconfinamento, país em calamidade até 30 de maio

Com estes testes será depois possível antecipar "a forma como no próximo ano esse regresso poderá acontecer", acrescentou.



Questionada sobre se poderá haver público no jogo da Taça de Portugal, Mariana Vieira da Silva frisou que o teste está apenas previsto para os jogos da última jornada.

Leia Também Governo anuncia que concelhos avançam e recuam no desconfinamento. Siga em direto

Sobre a realização da final da Champions em Portugal, um evento que terá público, a ministra explicou que há um conjunto de regras muito apertadas e que os adeptos que virão do estrangeiro manter-se-ão "em bolha". Além disso, chegam e vão embora no mesmo dia.

"Haverá um limite do número de adeptos que poderá estar e que não poderá ultrapassar os 12 mil, com lugares marcados e que podem ser ocupados pela DGS", concretizou Mariana Vieira da Silva.

Por outro lado, "as pessoas que vierem à final da Liga dos Campeões virão com teste feito, em situação de bolha, em voos charter" estando previstas "deslocações para uma zona de espera" no aeroporto e "daí para o estádio e de lá novamente para o aeroporto, estando em território nacional menos de 24 horas e nesta situação de bolha", insistiu.



(em atualização)