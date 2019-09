Rei da Arábia Saudita substitui ministro da Energia por um dos seus filhos

O novo ministro da Energia do maior exportador de petróleo do mundo é filho do rei da Arábia Saudita e transita do ministério de Estado dos Assuntos Energéticos para o da Energia. Esta é a primeira vez que esta pasta fica entregue a um membro da família real.

A mudança ocorre numa altura de incerteza sobre a política do grupo de maiores exportadores de petróleo do mundo, que tem tentado equilibrar a balança dos preços do "ouro negro" com sucessivos cortes na produção.



No entanto, o novo ministro assumiu esta segunda-feira, 9 de setembro, à Bloomberg, que "não haverá mudanças radicais na Arábia Saudita. Uma pessoa sai e outra entra (...) e os pilares não mudam".