Rendimento disponível dos portugueses recupera no verão

O rendimento disponível das famílias registou uma recuperação nos meses de verão, graças a um aumento dos apoios atribuídos pelo Estado. A informação é avançada esta quinta-feira, 24 de dezembro, pelo Diário de Notícias , que fez cálculos com base nas últimas contas nacionais trimestrais divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).No terceiro trimestre, indica o DN, o rendimento disponível bruto anual totalizava, em média, 16.300 euros per capita, valor que representa uma subida de 73 euros, ou de 0,5%, face aos rendimentos registados no segundo trimestre, período mais fortemente afetado pela crise gerada pela pandemia.A justificar esta recuperação está o aumento das transferências sociais e contribuições, onde se incluem as prestações pagas pela Segurança Social e os apoios às organizações sociais que, por sua vez, ajudam as famílias.