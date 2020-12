Trabalhadores com salário mínimo caem muito com a crise

O peso do salário mínimo geralmente sobe no início do ano mas acaba por cair nos meses seguintes. Este ano a quebra está a ser mais expressiva, o que estará relacionado com a destruição de emprego, concentrada nos baixos salários.

