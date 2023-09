Rendimento real das famílias volta a terreno positivo

Após nova quebra no início do ano, as famílias conseguiram na primavera uma melhoria ligeira de rendimentos, incluindo o impacto da inflação e o efeito de apoios sociais. Consumo mal mexeu e a poupança voltou a crescer.

Rendimento real das famílias volta a terreno positivo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Rendimento real das famílias volta a terreno positivo O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar