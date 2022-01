Retrato de um país onde trabalhar não basta para escapar à pobreza

No pré-pandemia, a taxa de pobreza e a privação material tinham diminuído. Mas as desigualdades continuaram bem evidentes. Os números mostram que em Portugal são muitos os pobres trabalhadores e as dificuldades persistem ao longo dos anos.

Retrato de um país onde trabalhar não basta para escapar à pobreza









