O presidente do PSD considera que a banca será um setor "vital" agora e na fase de recuperação económica. Portanto, Rui Rio defende que os bancos têm de ter como objetivo registar lucro zero em 2020 e 2021 para se concentrarem no apoio a famílias e empresas.





"A banca sabe perfeitamente que se as empresas morrerem, a banca morre com elas. Vamos acreditar que vamos ter uma banca atuante", acrescentou. Rio terminou a ideia reiterando que aquilo que compete aos bancos é "pagar aos portugueses aquilo que tanto lhes deve", recordando assim os apoios públicos de que o setor foi alvo em anos recentes.



Recorde-se que, na sexta-feira passada, o Banco Central Europeu recomendou a todos os bancos que supervisiona, bem como às instituição financeiras mais pequenas, que



(Notícia atualizada) Como tal, Rio sustenta que os bancos têm de definir como objetivo para os exercícios financeiros de 2020 e 2021 ter "lucro zero". "Se a banca apresentar, em 2020 e 2021, lucros avultados, esses lucros serão uma vergonha e uma ingratidão para com os portugueses", prosseguiu sublinhando que os bancos têm é de apoiar famílias e empresas a superar a crise."A banca sabe perfeitamente que se as empresas morrerem, a banca morre com elas. Vamos acreditar que vamos ter uma banca atuante", acrescentou. Rio terminou a ideia reiterando que aquilo que compete aos bancos é "pagar aos portugueses aquilo que tanto lhes deve", recordando assim os apoios públicos de que o setor foi alvo em anos recentes.Recorde-se que, na sexta-feira passada, o Banco Central Europeu recomendou a todos os bancos que supervisiona, bem como às instituição financeiras mais pequenas, que não distribuam, nem anunciem, dividendos pelo menos até 1 de outubro como forma de assegurar a máxima liquidez possível à economia.(Notícia atualizada)

Logo após confirmar que o PSD irá votar favoravelmente o projeto de decreto para a renovação do estado de emergência , o líder social-democrata lembrou que, além da área relacionada com a saúde pública, é preciso também olhar para o quadro económico e "evidenciar" a necessidade de "apoiar as empresas e as famílias".Para isso, Rui Rio considera que há um "setor que será vital agora e na recuperação económica, a banca". "A banca deve muito, mesmo muito, a todos os portugueses. A banca não pode querer ganhar dinheiro com esta crise, isso para mim é absolutamente claro", declarou o presidente do PSD no início do plenário parlamentar em que será votada, e muito provavelmente, aprovado o decreto presidencial para prorrogar o regime de exceção.