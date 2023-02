Rishi Sunak prepara reaproximação a Bruxelas

Leia Também Brexit está a custar ao Reino Unido mais de 100 mil milhões por ano

Três anos depois da saída do Reino Unido da União Europeia, o primeiro-ministro britânico estará a olear uma nova estratégia de reaproximação a Bruxelas, numa altura em que as negociações com o bloco europeu atravessam um período de impasse devido a desentendimentos em relação ao regime da Irlanda da Norte.De acordo com fontes próximas do processo, citadas pela agência Bloomberg, Rishi Sunak estará a ultimar documentação para apresentar uma nova proposta nos próximos dias aos líderes europeus sobre a Irlanda do Norte. Contudo, o primeiro-ministro britânico quererá aproveitar a oportunidade para colocar em cima da mesa sugestões que permitam aprofundar os laços entre o Reino Unido e a União Europeia.Uma análise publicada recentemente estima que o Brexit esteja a custar à economia britânica 100 mil milhões de libras por ano (112,74 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual). Os números, que refletem perdas de investimento ou dificuldades em contratar, mostram que a economia da Reino Unido estará 4% abaixo do que estaria, caso o país se mantivesse como membro da União Europeia.Ainda assim, a missão de reaproximação de Sunak não pode ser vista como uma admissão do falhanço do Brexit, indicam as fontes contactadas. O plano do primeiro-ministro ainda terá de passar pela ala mais conservadora do partido bem como enfrentar o descrédito dos líderes europeus face à atual situação de instabilidade que se vive no panorama político britânico.