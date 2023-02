Leia Também Rishi Sunak prepara reaproximação a Bruxelas

No sábado, o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, assegurou que as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia sobre os controlos alfandegários pós-Brexit na Irlanda do Norte estão perto de ficarem concluídas.

"É certo que o acordo não está ainda concluído, mas penso que estamos a chegar mais perto da sua conclusão", indicou, em declarações à RTE.



Há duas semanas, os meios de comunicação britânicos avançavam que Sunak quereria aproveitar esta oportunidade - do acordo da Irlanda - para colocar em cima da mesa sugestões que permitam aprofundar os laços entre o Reino Unido e a União Europeia.



Uma análise publicada recentemente estima que o Brexit esteja a custar à economia britânica 100 mil milhões de libras por ano (112,74 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual). Os números, que refletem perdas de investimento ou dificuldades em contratar, mostram que a economia da Reino Unido estará 4% abaixo do que estaria, caso o país se mantivesse como membro da União Europeia.



Ainda assim, a missão de reaproximação de Sunak não pode ser vista como uma admissão do falhanço do Brexit, indicavam, na altura, as fontes contactadas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, vão encontrar-se nesta segunda-feira, no Reino Unido, para acertarem alguns detalhes do acordo pós-Brexit, em concreto a situação da Irlanda do Norte.Os dois concordaram em "continuar o trabalho conjunto presencialmente, em direção a soluções práticas e partilhadas em relação aos desafios complexos que rodeiam o Protocolo da Irlanda e da Irlanda do Norte", indica um comunicado enviado na tarde deste domingo.A situação das Irlandas tem sido um dos pontos críticos das negociações entre Londres e Bruxelas, com vários avanços e recuos entre as partes, uma vez que a Irlanda pertence à União Europeia e a Irlanda do Norte ao Reino Unido, mas entre ambas existem acordos que chocam com os pressupostos do Brexit.