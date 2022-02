Ritmo da atividade económica baixa para metade no 1.º trimestre

Esta será a terceira desaceleração trimestral consecutiva na economia portuguesa. Bruxelas prevê que o crescimento do país ganhe fôlego no segundo trimestre e permita fechar o ano com a quarta maior aceleração homóloga do PIB na UE.

Ritmo da atividade económica baixa para metade no 1.º trimestre









