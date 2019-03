Rui Riso: os trabalhadores do SAMS não podem ter a contratação coletiva dos bancários

O presidente do Sindicatos do Bancários do Sul e Ilhas admite que existe neste confronto um "tempero" do conflito entre a UGT e a CGTP.

Rui Riso lamenta as greves agendadas e à semana de luta dos trabalhadores do SAMS, cuja entidade patronal é o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI), mas diz que nada fará para evitar.





O presidente do SBSI afirma que esta a sua atitude se deve ao facto de as reivindicações feitas pelos sindicatos serem as mesmas que levaram ao rompimento das negociações.