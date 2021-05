Rússia empresta 500 milhões à Bielorrússia

Belavia dos aeroportos dos 27 Estados-membros e comprometeu-se a impor sanções adicionais contra o país de Lukasheko. Já Biden anunciou na sexta-feira que os Estados Unidos vão voltar a impor sanções contra nove empresas públicas bielorrussas.

A Rússia vai emprestar à vizinha Bielorrússia 500 milhões de dólares (cerca de 410 milhões de euros) numa altura em que a União Europeia e os Estados Unidos preparam sanções ao regime de Alexander Lukashenko, na sequência do sequestro do avião da Ryanair para a detenção de um opositor do regime bielorrusso, noticia o Financial Times.O financiamento à Bielorrússia foi decidido após uma cimeira entre os dois chefes de Estado, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, em Sochi, este sábado. Putin aceitou também reforçar o número de ligações aéreas entre os dois países, depois de várias companhias aéreas terem deixado de voar para a Bielorrússia.Putin tem-se mostrado um aliado de Lukashenko face ao endurecer de posições da Comissão Europeia e da administração norte-americana de Joe Biden. Aliás, em Sochi o presidente russo fez questão de incluir na agenda da cimeira com o homólogo bielorrusso um passeio de iate pelo Mar Negro.A Comissão Europeia baniu a companhia aérea estatal bielorrussa