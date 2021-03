Secretária de Estado: “Famílias com carências habitacionais vão superar as 26 mil”

O diagnóstico do Governo na Nova Geração de Políticas de Habitação aponta para 26 mil famílias com carências habitacionais, número que a secretária de Estado não tem dúvidas que já está desatualizado. Ao abrigo do programa 1.º Direito há contratos com 27 municípios, para 16 mil “soluções”.

Secretária de Estado: "Famílias com carências habitacionais vão superar as 26 mil"









