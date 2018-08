Secretário do Comércio dos EUA "roubou" 120 milhões de dólares a sócios

"Se metade das acusações forem legítimas, o actual secretário do Comércio poderá estar entre os maiores golpistas da história do seu país", revela a Forbes, que estima a fortuna de Ross em cerca de 700 milhões de dólares.

O autor do artigo, Dan Alexander, apontou os depoimentos das pessoas que trabalharam com o actual secretário do Comércio (na foto, com o presidente dos EUA, Donald Trump), que o retratam como "um homem obcecado pelo dinheiro e desconectado dos factos" e com um padrão de comportamento.