Ricardo Almeida/Correio da Manhã

Neste momento, o sector da madeira e mobiliário já importam "cerca de 30%" da madeira consumida, sendo que esse valor pode duplicar nos próximos anos face à escassez de matéria-prima que se vai sentir, disse à agência Lusa o presidente da Associação das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Portugal (AIMMP), Vítor Poças, que falava após a assinatura dos contratos para a criação de 25 parques de madeira por um consórcio de 14 empresas daquela área.De acordo com Vítor Poças, a solução para o problema que o sector vai ter daqui a um par de anos poderá passar pela utilização do mesmo mecanismo aplicado para os parques de madeira queimada."A importação de madeira exige a compra em grandes volumes. Se tivermos que mandar vir um barco ou dois barcos de madeira, não se pode ter uma serração a comprar sozinha um barco de madeira", notou.Sendo assim, a utilização de um consórcio de empresas do sector permite reunir "diversas vantagens", nomeadamente em termos de transporte e de capacidade financeira."Este mecanismo de nos podermos associar em consórcio para a construção dos parques poderá ser um figurino para nos unirmos e nos juntarmos na importação da madeira, porque aí vamos criar capacidade e músculo financeiro", por forma "a superar o défice de madeira que vai acontecer, obviamente, em Portugal", frisou Vítor Poças.O presidente da AIMMP referiu que Portugal já importa "muita madeira de Espanha" e, portanto, terão de se encontrar "outras paragens", como o Leste da Europa ou a América do Sul.