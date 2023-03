SEF validou 73 mil imigrantes numa semana, 90% são brasileiros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) validou, através do novo sistema online de atribuição de residência a falantes de português, 73 mil processos na primeira semana de uso destas nova ferramenta, avança esta terça-feira o Diário de Notícias . Só os brasileiros representam cerca de 90% dos novos imigrantes regularizados em Portugal.Com este novo modelo (que entrou em funcionamento a 13 de março), as autorizações de residência são atribuídas em 72 horas e sem que a pessoa se tenha de deslocar até ao SEF. Está disponível em sef.pt e e portugal.gov.pt , para todos os cidadãos oriundos dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Os dados incluem quem entregou a manifestação de interesse até ao dia 31 de dezembro e os detentores de um visto para a procura de trabalho.Fonte oficial diz ao DN que, entre os 73 mil cidadãos que receberam a autorização de residência em Portugal, 97% tinham entregado a manifestação de interesse online e, desses, 90% são oriundos do Brasil. Estes juntam-se às 757 mil autorizações de residência atribuídas até 31 de dezembro, 80% das quais a imigrantes à procura de trabalho.