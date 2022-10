Seguradoras pagam indemnizações de 11 milhões pelos fogos de julho e agosto

Leia Também Seguradoras estimam pagar 8 milhões de euros devido aos incêndios de julho

As seguradoras pagaram indemnizações superiores a 11 milhões de euros por danos, cobertos por contratos de seguro, de incêndios em julho e agosto, segundo um balanço da Associação Portuguesa de Seguradores (APS) divulgado esta segunda-feira.O inquérito da APS junto das seguradoras estima indemnizações superiores a 11 milhões de euros, sendo Leiria o distrito com mais sinistros participados nos incêndios de julho e agosto.Já Faro e Aveiro participaram os sinistros com maiores prejuízos, segundo a APS.A quase totalidade dos prejuízos reportados é referente a seguros de multirrisco, com maior predominância em comércio e indústria (51%) seguido de habitação (37%).Em finais de agosto, dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) estimavam uma área ardida em espaços rurais em Portugal este ano de 103.332 hectares, devido a um total de 9.100 fogos.Os dados deste ano traduzem o quinto valor mais elevado em número de incêndios e o terceiro maior registo de área ardida desde 2012, apenas superado pelos totais de área ardida em 2016 (118.814) e 2017 (201.876).