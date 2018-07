Seis rapazes tailandeses já foram resgatados da gruta

As agências internacionais avançam que já há seis rapazes retirados da gruta no norte da Tailândia pelos mergulhadores. Dois foram transportados de helicóptero para o hospital.

A operação de retirada de 12 jovens e do seu treinador de futebol, presos numa gruta inundada no norte da Tailândia há 15 dias, começou este domingo e seis já foram retirados.

De acordo com as agências internacionais, os primeiros a serem retirados foram os que se encontravam fisicamente mais fracos. Segundo os relatos, dois rapazes foram transportados de helicóptero, enquanto os restantes estão a ir de ambulância.



A operação está a decorrer de forma mais rápida do que o antecipado. A informação inicial era de que o primeiro jovem sairia por volta das 21:00 locais, 15:00 em Lisboa, mas metade dos rapazes já está entretanto no exterior. Faltam os restantes seis e o treinador.



"Hoje é o grande dia... Os rapazes estão prontos para enfrentar todos os desafios", declarou Narongsak Osottanakorn, chefe da célula de crise e governador da província de Chiang Rai, no norte do país. Osottanakorn afirmou que os mergulhadores, 13 estrangeiros e cinco tailandeses, entraram às 10:00 (04:00 em Lisboa) e os 12 rapazes vai sair da gruta acompanhados, um a um, por uma equipa de dois mergulhadores.





A única forma de retirar os jovens é por mergulho através de passagens escuras e estreitas, cheias de água lamacenta e com fortes correntes, num ambiente já com pouco oxigénio.



No passado dia 23 de junho, depois de um jogo de futebol os 12 rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o seu treinador, de 25, foram explorar a gruta. As inundações resultantes das chuvas torrenciais bloquearam a saída e impediram que as equipas de resgate encontrassem o grupo durante nove dias.