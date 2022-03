Setor agroflorestal recebeu mais de 27 milhões em apoios até março

Leia Também Pagamentos ao setor agroflorestal somaram 37,2 milhões de euros em janeiro Maria do Céu Antunes destaca o pagamento de 2,7 milhões de euros feito no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), em que se incluem um milhão para o Regime de Pagamento Base e 1,7 milhões para a Restruturação e Reconversão das Vinhas (VITIS).

Leia Também UE admite estender prazos para poder gastar 190 mil milhões

O setor agroflorestal recebeu, até ao final do mês de março, mais de 27 milhões de euros em apoios financiados sobretudo por fundos europeus."No final do mês de março de 2022, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) procedeu a pagamentos ao setor agroflorestal num montante total superior a 27 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado pelo Ministério da Agricultura e Alimentação.Desse 27 milhões de euros pagos, o Ministério liderado porNo âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), foram ainda realizados "pagamentos no montante de cerca de 24,3 milhões de euros relativos à execução do PDR2020, abrangendo 23,1 milhões de euros referentes a Investimento e 1,2 milhões de euros associados a Medidas Agroambientais".O IFAP é a entidade responsável pelo processo de contratualização dos apoios das medidas de investimento do FEADER e do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), bem como pela realização dos pagamentos aos beneficiários e pelo acompanhamento das operações.