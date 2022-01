Pagamentos ao setor agroflorestal somaram 37,2 milhões de euros em janeiro

O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) efetuou em janeiro pagamentos ao setor agroflorestal no montante total de 37,2 milhões de euros, anunciou, esta segunda-feira, o Ministério da Agricultura.

Em comunicado, o ministério liderado por Maria do Céu Antunes, adianta que, do total, "destaca-se o pagamento de 12,5 milhões de euros no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), onde se incluem 5,4 milhões de euros para o Regime de Pagamento Base; 4,1 milhões de euros para Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente; 1,9 milhões de euros para o Novo Regime da Vinha e 1,1 milhões de euros para pagamentos de Fundos Operacionais de Frutas e Produtos Hortícolas".





Leia Também Governo anuncia lançamento de 17 avisos no valor de 300 milhões para apoiar setor agrícola

Já no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) foram realizados pagamentos no montante de 23,2 milhões de euros relativos à execução do PDR2020, relativo a investimento (16,3 milhões de euros) e a medidas agroambientais (6,9 milhões de euros). Já em seguro de colheitas, foram pagos 1,5 milhões de euros, refere a mesma nota.