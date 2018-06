Silva Peneda: Se a esquerda disser não, PSD deve apoiar orçamento e impedir eleições

António Costa deve cumprir a legislatura até ao fim e se para evitar eleições antecipadas for preciso dar-lhe a mão no Orçamento do Estado para 2019, então o PSD deve fazê-lo. Quem o defende é Silva Peneda, ministro sombra do PSD para a área da solidariedade em entrevista ao Público.

Miguel Baltazar

"Se o Bloco de Esquerda e o PCP não viabilizarem o Orçamento do Estado, está nas mãos do PSD fazer cair o Governo ou não" e, nesse caso, sabendo que Marcelo já disse que "sem OE há eleições", então "aí o PSD não estará a votar o OE, está a decidir se quer ou não eleições antecipadas". Nesse cenário, António Costa deve levar a legislatura até ao fim. José Silva Peneda, em entrevista ao Público nesta quinta-feira, 21 de Junho, diz que é a favor da estabilidade e defende que devem ser evitadas eleições antecipadas.

Silva Peneda, recorde-se, é o coordenador do PSD para a área da solidariedade e uma espécie de ministro sombra de Vieira da Silva. Apesar da leitura que faz, está convencido que "o OE vai passar com os votos do PCP e do BE".

O ex-presidente do Conselho Económico e Social sustenta, por outro lado, que estes dois partidos "nunca aceitarão as mudanças fundamentais que é preciso fazer na sociedade portuguesa" e que o PS, "enquanto estiver amarrado" a eles, "nunca as poderá fazer.

Sobre o recente acordo de concertação social, Silva Peneda aplaude e considera que "seria um suicídio" o PSD inviabilizá-lo no Parlamento. "O PSD foi sempre um partido que valorizou muito a concertação social", afirma.