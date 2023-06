Só 20% do IVAucher chegou aos contribuintes

Partilhar artigo



Num universo potencial de três milhões de consumidores, apenas 30% colheu benefícios do IVAucher. Já entre os comerciantes, poderiam ter aderido 56 mil, mas apenas 17% o fizeram. Contas feitas, do valor inicialmente orçamentado de 200 milhões de euros, o Governo gastou apenas um quinto e o resultado foi um programa "oportuno", que até "potenciou a faturação" das empresas que aderiram, mas que "ficou muito aquém do esperado". O diagnó...