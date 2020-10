Subida do preço das casas em Portugal foi a quinta mais alta da UE em plena pandemia

No segundo trimestre deste ano, marcado pelo início da pandemia da covid-19 na Europa, a subida do preço das casas desacelerou na Zona Euro e na União Europeia, mantendo-se, ainda assim, acima dos 5%.





Segundo os dados divulgados esta quarta-feira, 7 de outubro, pelo Eurostat, o preço das casas na Zona Euro subiu 5% entre abril e junho, face ao mesmo trimestre do ano passado, abaixo do crescimento de 5,1% observado nos primeiros três meses do ano. Já na União Europeia, os preços aumentaram 5,2% depois da subida de 5,6% do período entre janeiro e março.





Portugal destacou-se entre os parceiros europeus, com o quinto maior aumento nos custos das casas, de 7,8%, também abaixo do acréscimo de 10,3% observado no primeiro trimestre do ano.





Com subidas maiores do que Portugal só o Luxemburgo (13,3%), a Polónia (10,9%), a Eslováquia (9,7%) e a Croácia (8,3%).





Em contraste, apenas dois países registaram descidas: Chipre (-2,9%) e a Hungria (-5,6%).





Olhando para a evolução em cadeia – ou seja, em relação ao primeiro trimestre do ano – os preços em Portugal cresceram abaixo da média europeia. Na UE, a subida foi de 1,5% e na Zona Euro de 1,7%. Em Portugal, o acréscimo ficou-se pelos 0,8%, depois do aumento de 4,9% entre janeiro e março face aos últimos três meses de 2019.





Nesta comparação em cadeia, as maiores subidas aconteceram no Luxemburgo (4,4%), Itália (3,1%) e Áustria (2,5%) e as maiores descidas na Hungria (-7,4%), Estónia (-5,8%) e Letónia (-2,3%).