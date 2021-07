Taxa de desemprego baixa para 6,9% em junho

A taxa de desemprego recuou ligeiramente em junho, fixando-se nos 6,9%, contra 7% em maio, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística, numa estimativa ainda provisória e que será confirmada em agosto. Olhando para junho do ano passado, verifica-se igualmente uma redução, de 0,6 pontos percentuais (p.p.).



Quanto à taxa subutilização de trabalho - um indicador mais alargado, que inclui além dos desempregados a população que, nomeadamente, não estando a trabalhar, também não procurou trabalho - situou-se em 12,7%, valor inferior em 0,1 p.p. ao de maio e menos 3,0 p.p. que em junho de 2020.

Contas feitas, a população empregada aumentou 0,3% em relação ao mês anterior - mais 69 mil pessoas -, 1,9% relativamente a três meses antes e 4,5% por comparação com o mesmo mês de 2020. Já a população desempregada diminuiu 1,5% em relação a maio, mas aumentou 6,5% face a março.

No final de junho, a população ativa era, assim, de 5.149,7 milhares de pessoas, com 4.793,6 empregados. 356,1 mil pessoas estavam desempregadas.

Já a taxa de inatividade, que em maio foi de 33,1%, passou 32,9%, uma diferença de 0,2 p.p.. Comparando com junho do ano passado, a diferença foi de menos 2,4p.p..





Desemprego jovem aumenta

A taxa de desemprego dos jovens, entre os 16 e os 24 anos, situou-se em junho nos 25,2%, o que compara com 23,7% no mês anterior. Relativamente a junho do ano passado, os números são idênticos, já que taxa foi, nessa altura, de 25,3%.

Em números absolutos, em junho havia 253 mil jovens empregados no final do mês passado, enquanto que 85,1 mil estavam desempregados.