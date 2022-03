Taxa de desemprego mantém-se nos 5,8% em fevereiro

"A taxa de desemprego situou-se em 5,8%, valor igual ao do mês precedente", mas inferior em 1 ponto percentual ao de um ano antes", diz o INE. Este valor, em dados ajustados de sazonalidade, é o mais baixo em quase vinte anos, desde abril de 2002.

Este valor, em dados ajustados de sazonalidade, é o mais baixo em quase vinte anos, desde abril de 2002.













As estimativas ainda provisórias também apontam, no entanto, para um recuo da população empregada.









"A população empregada diminuiu 0,3% em relação ao mês anterior", tendo aumentado "4,2% comparativamente a um ano antes.



Assim, a taxa de desemprego é explicada pela manutenção da população desempregada e pelo ligeiro recuo (-0,3%) da população ativa.



"A diminuição da população ativa resultou da redução da população empregada, em 14,1 mil (0,3%), uma vez que a população desempregada se manteve praticamente inalterada", explica o INE.



A taxa de desemprego dos jovens recuou e ficou ligeiramente abaixo dos 20% (19,9%, de novo em dados ajustados de sazonalide).



Já os dados em bruto, que não descontam os fatores sazonais, apontam para uma ligeira subida da taxa de desemprego, para 6,1% em fevereiro.





