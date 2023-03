Taxa de desemprego desce para 6,8% em fevereiro

A taxa de desemprego terá ficado nos 6,8% em fevereiro, baixando duas décimas face ao mês anterior, de acordo com a estimativa provisória do Instituto Nacional de Estatística. Está no entanto mais alta do que há um ano

Taxa de desemprego desce para 6,8% em fevereiro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Taxa de desemprego desce para 6,8% em fevereiro O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar