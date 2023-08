Taxa de desemprego na Alemanha sobe para 5,8% em agosto

A taxa de desemprego na Alemanha aumentou em agosto, como é habitual nas férias de verão, acentuada pela debilidade da economia, para 5,8%, com 2.696.000 pessoas sem trabalho, mais 79.000 que em julho.Em julho, a taxa de desemprego na Alemanha ficou uma décima abaixo da registada em agosto deste ano, revelam dados da Agência Federal de Emprego (BA), divulgados esta quinta-feira.Ajustado dos efeitos sazonais, o número de pessoas sem trabalho aumentou em 18.000, adianta."As férias de verão e a debilidade da economia estão a afetar o mercado de trabalho. Apesar disso, a situação do mercado de trabalho permanece sólida", disse presidente da BA, Andrea Nahles.O subemprego corrigido dos efeitos de sazonalidade, e tendo em conta as alterações da política laboral, bem como a incapacidade de haver emprego a curto prazo, registou um aumento em 10.000 pessoas, face ao mês anterior, para um total de 3.485.000, isto é, mais 207.000 pessoas do que há um ano.Excluindo os refugiados ucranianos, o número de subempregados teria sido superior em 94.000 pessoas face ao registado no ano passado.Em agosto, 823.000 pessoas recebiam subsídio de desemprego no país, mais 86.000 do em igual mês do ano anterior.