Taxa por "falsos recibos verdes" exige 80 milhões às empresas

A taxa cobrada aos empregadores que beneficiam de mais de 50% do valor anual da atividade de um trabalhador independente levou a Segurança Social a exigir às entidades contratantes 80,1 milhões de euros em 2019, mais 35% do que no ano anterior. Apesar do aumento de contribuições apuradas, desconhece-se quantos dos 75 mil trabalhadores “independentes economicamente dependentes” foram integrados nos quadros. Dados oficiais revelam, por outro lado, que

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...