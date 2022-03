Tomada de posse do Governo vai ser a 30 de março

Leia Também António Costa entrega lista de ministros do próximo Governo na quarta-feira

O novo Governo vai tomar posse a 30 de março. Isso mesmo confirmou o Presidente da República aos jornalistas, a partir de Moçambique, onde se encontra em visita oficial. Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ainda que o novo parlamento toma posse no dia anterior, a 29.António Costa conta ainda entregar ao Presidente os nomes que vão compor o seu governo a 23 de março.As legislativas realizaram-se a 30 de janeiro e deram a maioria absoluta ao Partido Socialista (PS), com 41,5% dos votos e 118 dos 230 deputados. Contudo, a votação no círculo da Europa teve de ser repetida, depois de anulados votos que vieram sem uma fotocópia do BI e que foram misturados com os outros votos válidos.Essa repetição aconteceu no fim de semana passado e estão em causa dois lugares para o Parlamento.