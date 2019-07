Tribunal de Contas recomenda a Belém que adote sistema de controlo de assiduidade

O Tribunal de Contas realizou uma auditoria à conta da Presidência da República referente ao ano passado, concluindo por um "juízo favorável" porque "as demonstrações financeiras e orçamentais apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira" da entidade, sublinhando ter constatado que "foram cumpridas as formalidades legais relativas à receita e à despesa".





Na primeira vez em que o TdC emite um parecer sobre a conta da presidência, aquela instituição deixa um conjunto de recomendações como a "implementação de um sistema de controlo de assiduidade que permita o controlo efetivo do trabalho realizado, incluindo o pagamento de horas de trabalho suplementar".





Ainda assim, apesar daquela recomendação o TdC pôde registar que "as operações examinadas em matéria de remunerações do pessoal não evidenciaram erros de conformidade legal ou regulamentar ou de cálculo".





Já relativamente aos "testes realizados à gestão das viaturas da presidência da República, constaram-se algumas insuficiências de controlo das viaturas pela secretaria-geral da PR". Salienta ainda que "pouco ou nada se adiantou" face a uma recomendação anterior no que diz respeito aos "bens de natureza cultural" e aos "trabalhos de agregação no inventário geral dos bens que estão sob responsabilidade do Museu da PR".





Das várias recomendações feitas, destaca-se ainda o sublinhar da necessidade de cumprir as obrigações legais relativas à publicitação de "contratos públicos celebrados pela PR no portal BASE", bem como a de "introduzir/atualizar no Sistema de Informação dos imóveis do Estado (SIIE) os dados relativos aos imóveis do Estado afetos à PR, incluindo os afetos aos gabinetes dos ex-Presidentes da República.